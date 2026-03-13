Renzi-Urso scontro al Senato sui carburanti | Da sempre difensore del regime di Teheran

Al Senato si è svolto un acceso confronto tra Matteo Renzi e il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, durante il question time dedicato ai carburanti e ai rincari energetici causati dalla crisi iraniana. La discussione ha visto i due protagonisti scambiarsi accuse e posizioni opposte, in un clima di forte tensione. La discussione si è concentrata principalmente sulle politiche relative ai prezzi dei carburanti e alle conseguenze della situazione internazionale.

Tensione altissima al Senato durante il question time tra Matteo Renzi e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, protagonisti di un duro botta e risposta nato dal tema del caro benzina e dell’aumento dei costi energetici legati alla crisi iraniana. L’ex presidente del Consiglio ha incalzato il ministro chiedendo spiegazioni sull’andamento dei prezzi di energia e carburanti, ma la risposta del rappresentante del governo non ha placato le polemiche. Nel giro di pochi minuti, il confronto istituzionale si è trasformato in uno scontro politico dai toni accesi, con accuse personali e riferimenti al passato politico dei due contendenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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