Nel penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino, gli atleti italiani puntano sui loro uomini più veloci, mentre Odermatt cerca di conquistare il suo terzo trofeo consecutivo a Courchevel. La competizione vede protagonisti gli sciatori più attesi, pronti a sfidarsi sulle piste francesi in una fase decisiva della stagione.

Tornano ad essere protagonisti gli uomini-jet nel penultimo atto della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Una tre giorni dedicata completamente alla velocità sulle nevi di Courchevel, maltempo permettendo, che ha portato alla cancellazione della seconda prova e allo spostamento del programma originale, con la discesa libera già quest’oggi e poi superG nel weekend. Fari ovviamente puntati su Marco Odermatt, che in quel di Courchevel può mettere la parola fine su tre coppe. Quella generale è già praticamente sua e manca solo la matematica, ma lo stesso vale anche per quella di discesa e superG, dove il vantaggio rispetto ai primi avversari è decisamente abbondante e rassicurante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Odermatt vuole il tris di coppe a Courchevel. L’Italia si affida ai suoi uomini-jet

