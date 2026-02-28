LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | tris svizzero Odermatt si scuote Franzoni sfiora il podio

La discesa libera di Garmisch si è conclusa, con la Svizzera protagonista di un tris che ha visto Odermatt tentare di scuotersi dopo le ultime prestazioni. Franzoni ha sfiorato il podio, mentre la gara è terminata alle 13:05. La diretta si ferma qui, lasciando spazio ai risultati ufficiali e ai commenti successivi.

13:05 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Garmisch. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:03 Domani si tornerà in pista per il superG in cui gli azzurri proveranno a ritrovare il podio. 1-Marco Odermatt (SUI) 1:47.57 2-Alexis Monney (SUI) +0.04 3-Stefan Rogentin (SUI) +0.98 4-Vincent Kriechmayr (AUT) +1.204-Giovanni Franzoni (ITA) +1.20 6-Franjo Von Allmen (SUI) +1.47 7-Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.508-Florian Schieder (ITA) +1.549-Dominik Paris (ITA) +1.55 10-Justin Murisier (SUI) +1.57 20-Mattia Casse (ITA) +2.3821-Christof Innerhofer (ITA) +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: tris svizzero, Odermatt si scuote. Franzoni sfiora il podio Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Odermatt si candida alla vittoria, Franzoni e Paris fuori dal podio Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: vince Odermatt con un podio tutto elvetico, quarto un buon Franzoni Altri aggiornamenti su Discesa Garmisch. Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Suter torna alla vittoria, Goggia sale sul podio e guadagna punti su tutte; Suter vince la discesa a Soldeu, Goggia è 3^; Sci alpino oggi discesa libera femminile a Soldeu: a che ora e dove vederla in diretta; Rivivi il LIVE! Goggia terza in discesa, Suter torna a esultare. LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: tris svizzero, Odermatt si scuote. Franzoni sfiora il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DALLE 10.15 I PETTORALI DI PARTENZA 12:59 LA TOP TEN UFFICIALE ED I ... oasport.it LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Suter torna alla vittoria, Goggia sale sul podio e guadagna punti su tutteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE A GARMISCH DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.52 ... oasport.it Nel primo appuntamento post olimpico la Svizzera fa subito la voce grossa! Odermatt vince la discesa di Garmisch-Partenkirchen davanti a Monney e Rogentin. Sesto Von Allmen, decimo Murisier - facebook.com facebook Podio tutto svizzero con Marco Odermatt che si aggiudica la Discesa libera di Garmisch con 4 centesimi di vantaggio sul connazionale Alexis Monney Terzo posto per Stefan Rogentin, mentre Giovanni Franzoni x.com