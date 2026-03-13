A Napoli, un episodio ha suscitato scalpore: studenti sono stati coinvolti in un’attività di propaganda presso Castel Capuano. Piero De Luca ha commentato la questione, definendo inaccettabile l’uso degli studenti per scopi di propaganda nelle scuole. La vicenda riguarda le modalità di coinvolgimento dei giovani in iniziative scolastiche di carattere politico o propagandistico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli. Alta tensione nella città partenopea dopo il controverso evento tenutosi ieri a Castel Capuano. Inizialmente presentato come un “evento formativo sul referendum costituzionale”, l’incontro si è rapidamente trasformato in un acceso scontro politico. Al centro delle polemiche, la decisione di utilizzare gli studenti come strumento di propaganda per una singola posizione, dando vita a una protesta che ha visto l’abbandono dell’aula da parte di numerosi liceali e docenti. L’incontro “Posizioni giuridiche sul referendum” ha suscitato forti critiche per la composizione monocolore del parterre dei relatori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scandalo a Napoli: Piero De Luca critica la propaganda nelle scuole, “è inaccettabile”.

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