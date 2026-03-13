Sausage Walk Italia 2026

Il 29 marzo si svolge l'apertura della stagione 2026 di Sausage Walk Italia, giunta all'ottavo anno. In questa data, si tengono contemporaneamente eventi in 35 località diverse dedicate alle passeggiate dei bassotti. La manifestazione coinvolge numerosi appassionati e proprietari di cani di questa razza, che si riuniscono per partecipare all'iniziativa.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend La stagione 2026 per le passeggiate dei bassotti della Sausage Walk Italia, giunta al suo ottavo anno, si apre contemporaneamente in 35 località il 29 marzo. Le regioni coinvolte rispetto al 2025 aumentano: sarà possibile ammirare il tipico passo divertente di questi piccoli cani in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, cui si aggiunge, anche questa volta, il Canton Ticino. Molti i Comuni che hanno già accordato il loro patrocinio, dando rilevanza a un evento che, idealmente, unisce i bassottisti in un grande incontro nazionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Sausage walk Senigallia. Italy.

Tutto quello che riguarda Sausage Walk Italia

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Sausage Walk Italia - Milano 29 marzo 2026 Milano, Via Mercanti ore 10:30 Ti aspettiamo - facebook.com facebook