Arriva anche a Latina la Sausage Walk Italia

Il 29 marzo si svolgerà in 35 città italiane la prima tappa della stagione 2026 della Sausage Walk Italia, arrivata al suo ottavo anno. Tra queste anche Latina, dove i proprietari di bassotti parteciperanno alle passeggiate organizzate dall’associazione. L’evento coinvolge appassionati di questa razza, che si ritroveranno per condividere momenti di socializzazione e divertimento con i loro cani.

La stagione 2026 per le passeggiate dei bassotti della Sausage Walk Italia, giunta al suo ottavo anno, si apre contemporaneamente in 35 località il 29 marzo. Le regioni coinvolte rispetto al 2025 aumentano: sarà possibile ammirare il tipico passo divertente di questi piccoli cani in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, cui si aggiunge, anche questa volta, il Canton Ticino. Molti i Comuni che hanno già accordato il loro patrocinio, dando rilevanza a un evento che, idealmente, unisce i bassottisti in un grande incontro nazionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

