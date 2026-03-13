Sappiamo da anni che l'IA ci avrebbe rubato il lavoro e non abbiamo fatto nulla per evitarlo | il caso InvestCloud

Da anni si parla di come l'intelligenza artificiale possa sostituire i posti di lavoro, e ora il caso InvestCloud dimostra che questa tendenza sta diventando realtà anche in Italia. La diffusione di sistemi automatizzati avviene senza che siano state introdotte regole chiare o misure di tutela per i lavoratori coinvolti. La trasformazione si sta concretizzando in modo rapido e senza particolari ostacoli.

La sostituzione del lavoro con l’intelligenza artificiale era prevista da anni. In Italia sta iniziando, senza regole né protezioni, si avvera così il paradosso di Cassandra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

