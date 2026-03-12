Caso Investcloud Bitonci | Non centra l' IA è delocalizzazione in India

L'assessore allo sviluppo economico della regione Veneto ha commentato il caso Investcloud, la società statunitense di Marghera che annuncia la chiusura della sede italiana con 37 licenziamenti. Secondo lui, la decisione non è legata all'intelligenza artificiale, ma alla delocalizzazione in India. La vicenda riguarda un'azienda che ha deciso di spostare le attività all'estero, lasciando il personale locale senza lavoro.

L'assessore regionale spiega: «Un equivoco, è un piano globale per spostare tutto lì». La Fiom Cgil: «L'intelligenza artificiale non diventi una scusa per chiudere aziende sane». Un tavolo il 19 marzo Per Bitonci però in questo caso «c’è un grosso equivoco. I motivi alla base della chiusura programmata dell’azienda non sono imputabili all’intelligenza artificiale, ma piuttosto a una delocalizzazione in India a sua volta inquadrata in un processo più ampio di ristrutturazione del gruppo di riferimento che coinvolge 150 lavoratori e sedi in Gran Bretagna, Singapore e Stati Uniti». Appena ieri, cioè un giorno dopo la comunicazione... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Caso Epstein, Bill Gates annulla discorso a vertice su IA in India(Adnkronos) – Bill Gates ha annullato il suo discorso previsto per oggi al summit sull'intelligenza artificiale in India.

Leggi anche: InvestCloud licenzia tutti i dipendenti in Italia, saranno sostituiti dall’IA

Una raccolta di contenuti su Caso Investcloud

L'AI sta riducendo i posti di lavoro? L'analisi Bce e il caso InvestCloudQuesto articolo è stato pubblicato su Macrobussola, la newsletter di Francesco Ninfole che fa il punto sull’economia globale con focus su banche centrali e settore finanziario. Per riceverla ci si può ... milanofinanza.it

Marghera, l’AI licenzia 37 esperti: è il primo caso in ItaliaLa InvestCloud Italy (ex Finantix) di Marghera, colosso statunitense del software finanziario, ha avviato le procedure di licenziamento collettivo per tutti i suoi 37 dipendenti. Non si tratta di una ... genteveneta.it