Predappio nuove rivelazioni sulla sacra spina della chiesa di Sant' Antonio | una serata aperta alla cittadinanza
Martedì 23 dicembre, presso il teatro parrocchiale di Predappio, si terrà una conferenza dedicata alla Sacra Spina custodita nella chiesa di Sant'Antonio. L'iniziativa è aperta alla cittadinanza e mira a condividere le ultime scoperte e approfondimenti su questo importante reperto. L'evento rappresenta un’occasione per conoscere meglio la storia e il significato della Sacra Spina per la comunità locale.
Martedì 23 dicembre, al teatro parrocchiale di Predappio, si tiene una conferenza dedicata alla Sacra Spina contenuta all'interno della chiesa di Sant'Antonio. A partire dalle ore 20.30 la cittadinanza è invitata a partecipare all'incontro dove si approfondiranno le recenti scoperte relative alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
