Predappio nuove rivelazioni sulla sacra spina della chiesa di Sant' Antonio | una serata aperta alla cittadinanza

Martedì 23 dicembre, presso il teatro parrocchiale di Predappio, si terrà una conferenza dedicata alla Sacra Spina custodita nella chiesa di Sant'Antonio. L'iniziativa è aperta alla cittadinanza e mira a condividere le ultime scoperte e approfondimenti su questo importante reperto. L'evento rappresenta un’occasione per conoscere meglio la storia e il significato della Sacra Spina per la comunità locale.

