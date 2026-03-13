Nella serie A 202526, il Torino ha ottenuto una vittoria contro il Parma. La partita si è svolta ieri e ha visto i bianconeri conquistare tre punti importanti. La Juventus segue le partite in corso e aggiorna costantemente i propri risultati. La giornata di campionato continua con altri incontri e aggiornamenti in tempo reale sui risultati.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Torino avanti col Parma

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