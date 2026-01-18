Ecco gli ultimi aggiornamenti sui risultati della Serie A 202526. Parma e Genoa condividono un pareggio, mentre la Fiorentina ha ottenuto una vittoria a Bologna. Torino e Roma si sono affrontate senza reti. Di seguito, i dettagli sui match e sulle performance delle squadre, con particolare attenzione all’andamento della Juventus nel campionato attuale.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari fra Parma e Genoa. La Fiorentina vince a Bologna. Torino Roma 0-0

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari fra Parma e Genoa. La Fiorentina vince a Bologna

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti su tutte le partite in corso. Questa giornata vede un pareggio tra Parma e Genoa, mentre la Fiorentina conquista una vittoria a Bologna. Restate con noi per gli sviluppi e le ultime notizie sul campionato italiano e sul percorso della Juventus in questa stagione.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari fra Parma e Genoa. Fiorentina Bologna 0-0

Gli aggiornamenti sui risultati della Serie A 202526 segnano un pareggio tra Parma e Genoa, mentre Fiorentina e Bologna si sono affrontate senza reti. Qui troverai tutte le ultime notizie sui match in corso e sui risultati delle squadre italiane, con particolare attenzione al percorso della Juventus nel campionato. Un resoconto accurato e aggiornato per seguire da vicino l’andamento del torneo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#Calcio, risultati #SerieA , #Fiorentina sale a quart’ultimo posto x.com

https://www.tuttocampo.it/Almanacchi/SerieD/GironeF/Risultati - facebook.com facebook