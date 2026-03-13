Il 22 e 23 marzo si svolgerà a Piacenza un dibattito tecnico sulla riforma della giustizia, in vista del referendum costituzionale che si terrà in quelle date. Durante l’evento, saranno affrontate questioni legate alle modalità di funzionamento del sistema giudiziario e alle possibili modifiche introdotte dalla riforma. Tommaso Foti ha invitato i cittadini a partecipare attivamente alle urne.

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum costituzionale sulla giustizia, evento che vede Tommaso Foti lanciare un appello diretto alla partecipazione elettorale. La serata del giovedì scorso a Borgonovo Val Tidone ha riunito cittadini e istituzioni per discutere i dettagli della riforma proposta. L’incontro presso l’Auditorium della Rocca Municipale è stato caratterizzato da un alto livello di partecipazione e da un approccio tecnico volto a chiarire le implicazioni del voto. Matteo Lunni ha aperto i lavori sottolineando come l’evento fosse un momento di approfondimento sui contenuti della riforma, al di là delle appartenenze politiche. Gli interventi sono stati strutturati per spiegare la razionalità dell’impianto normativo e la sua funzionalità nel rafforzare i principi del giusto processo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma giustizia: il dibattito tecnico a Piacenza

Articoli correlati

Milano: dibattito tecnico sulla riforma Nordio, ecco i dettagliDomani a Milano un dibattito per chiarire il referendum sulla riforma della giustizia Milano si prepara a ospitare un incontro cruciale per il futuro...

Leggi anche: Riforma della giustizia, ecco il dibattito fra Balboni e Anselmo

Referendum riforma Giustizia, dibattito con Gaia Tortora e Antonio Di Pietro

Una selezione di notizie su Riforma giustizia

Temi più discussi: Referendum Giustizia, il dibattito politico si polarizza; Riforma della giustizia, dibattito a Cesena sulla separazione delle carriere con Antonio Di Pietro; Dibattito aperto sulla riforma della giustizia all’Università Cattolica; Dialogo e informazione al centro del dibattito sulla riforma della giustizia.

Riforma della Giustizia, dibattito a Soverato: analisi tecnica e visione politicaL’evento, promosso da Fratelli d’Italia, rappresenta un importante momento di confronto e di approfondimento sui temi caldi della riforma sul sistema giudiziario ... catanzaroinforma.it

Referendum Giustizia, dibattito a TriesteUltimi dieci giorni di campagna elettorale per il referendum sulla giustizia per il quale si vota il 22 e 23 marzo. Nella volata finale verso le urne il dibattito politico si accende creando una forte ... rainews.it

Presentato il decalogo per il Sì alla riforma della giustizia: incontri pubblici in programma. - facebook.com facebook

Per una riforma che fa #Giustizia #Giorgiameloni a Milano #fratelliditalia #referendum #VotaSI @FratellidItalia @GiorgiaMeloni #fratelliditaliacamera #fdisenato x.com