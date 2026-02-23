Milano | dibattito tecnico sulla riforma Nordio ecco i dettagli

Milano si prepara a ospitare un dibattito tecnico sulla riforma Nordio, promosso per chiarire le implicazioni del referendum in vista della prossima consultazione. L'incontro mira a spiegare i cambiamenti proposti e a coinvolgere professionisti e cittadini interessati. Durante l'evento, esperti analizzano le novità legislative e rispondono alle domande del pubblico. L’obiettivo è fornire informazioni chiare e dirette sulla futura riforma della giustizia italiana.

Domani a Milano un dibattito per chiarire il referendum sulla riforma della giustizia Milano si prepara a ospitare un incontro cruciale per il futuro della giustizia italiana. Domani, 24 febbraio 2026, presso l’Angelicium in Piazza di Sant’Angelo, si terrà un evento organizzato dal Club de IlSussidiario.net, in collaborazione con il Comitato M’Impegno e la Libera Associazione Forense. L’incontro, intitolato Capire per scegliere: Sì e No sulla separazione delle carriere, mira a fornire un’analisi approfondita della riforma Nordio, in vista del referendum del 22-23 marzo 2026. L’evento, moderato dai giornalisti Enrico Castelli ed Eleonora Rossi, vedrà la partecipazione di illustri relatori come Luciano Violante, ex Presidente della Camera e Presidente di Futuri Probabili, Armando Spataro, ex magistrato e giurista, Enrico Morando, Presidente di LibertàEguale, e Paolo Tosoni, avvocato penalista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Riforma Giustizia: Salvini chiede a Nordio e Gratteri un dibattito più sereno e costruttivo per un voto consapevole.Matteo Salvini ha sollecitato Nordio e Gratteri a mantenere un tono più tranquillo e costruttivo nel dibattito sulla riforma della giustizia, dopo le recenti tensioni tra le parti.

Il Circolo PD organizza un dibattito pubblico per discutere dei motivi del NO alla riforma NordioIl Circolo PD organizza un dibattito pubblico dedicato ai motivi del NO alla riforma Nordio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Firenze futura, arriva l'ok per l'Urban Center: hub per il dibattito urbano sulla scia di Milano; Valditara: iscrizioni straordinarie al percorso 4+2. Firmato il Protocollo 2026 con Confindustria Moda; Milano e il 'Progetto Donna': Nuove Frontiere per le Pari Opportunità nelle Professioni Tecniche; Acqua, interventi Gruppo CAP per regolare pressione.

Milano, il dibattito (con tesi e antitesi) sulla scuola del futuro. Gli studenti del Beccaria: «Un giorno saremo più dotti ma meno creativi»Forse più dotti di nozioni, ma svuotati della capacità di immaginare e produrre contenuti creativi originali. Immaginano così gli studenti del futuro i loro colleghi del liceo classico Beccaria. Ma ... milano.corriere.it

Nel 1974, alla Casa della Cultura di Milano, si è svolto un vivace dibattito intorno a Calderón di Pier Paolo #Pasolini, centrato sul tema del potere e della condizione degli esclusi. Alla conversazione hanno partecipato Cesare Musatti, Claudio Petruccioli, Giuli - facebook.com facebook

Ieri sera a Rho (Milano), ospiti dell’associazione culturale Pragma, abbiamo fatto un bellissimo dibattito che è partito dal mercato del lavoro ma che ha toccato molti temi: dagli errori della disintermediazione alle disfunzioni dell’offerta politica, dal ruolo del welf x.com