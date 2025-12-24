Il ministero della Salute ha diramato nelle scorse ore un'allerta alimentare inerente due diverse tipologie di prodotti che potrebbero già essere stati acquistati per imbandire le nostre tavole nel giorno della vigilia di Natale: si tratta nello specifico di un lotto di colatura di alici, ritirato dagli scaffali dei supermercati a causa di un eccesso di istamina, e di uno di arista al forno, richiamato per via di un potenziale rischio microbiologico. La prima allerta, diramata sia dal ministero della Salute che dai supermercati Coop e Iperal, presso i quali viene venduto il prodotto, è quella relativa alla colatura di alici a marchio Aragon, venduta in bottigliette di vetro della capienza di 100 ml e individuabile tramite il numero di lotto C25925 e la data di scadenza fissata al 30 dicembre del 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco i due prodotti richiamati dal ministero della Salute a Natale

Leggi anche: Allarme tè: il ministero della salute ritira prodotti con sibutramina

Leggi anche: Rischio chimico nelle gallette di mais, maxi allerta del Ministero della Salute: ecco i 10 lotti ritirati dal mercato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Supermercati, due prodotti richiamati dal mercato per rischio contaminazione: la comunicazione del Ministero della Salute; Supermercati, ci sono due prodotti a rischio contaminazione: la comunicazione del Ministero; Richiamate arista al forno Fior Fiore Coop e colatura di alici; Aflatossina: richiamate due caciotte per rischio chimico.

Supermercati, due prodotti richiamati dal mercato per rischio contaminazione: la comunicazione del Ministero della Salute - Nuovi avvisi di richiamo sono stati diffusi dal Ministero della Salute in collaborazione con alcune catene di supermercati. msn.com