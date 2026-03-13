Renzo Rosso il fondatore di Diesel | Ho iniziato facendo jeans in casa L’Italia è un Paese figo ma la politica deve fare di più
A Bologna, nella cornice della Bologna Business School, si è svolto un evento con la presenza di Renzo Rosso, presidente e fondatore di OTB Group, che controlla marchi come Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf e Jil Sander. L’imprenditore ha condiviso la sua esperienza, ricordando di aver iniziato producendo jeans in casa. Ha anche commentato il ruolo della politica in Italia, affermando che deve fare di più.
Bologna, 13 marzo 2026 - Una Bologna Business School gremita per accogliere Renzo Rosso, presidente e fondatore di OTB Group, holding italiana che controlla i marchi di moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf e Jil Sander. Per l’imprenditore, padre fondatore del brand Diesel, nel campus di via degli Scalini c’è una platea composta da almeno 300 studenti di diversi master della BBS, che arrivano da 66 Paesi del mondo, raccolti qui per seguire la masterclass di Rosso. A fare gli onori di casa il dean Max Bergami che, con la professoressa Giulia Baschieri, ha dato vita a un dialogo con l’imprenditore. Tanti i temi al centro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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: 1. Hartono family (Como) €38.5 billion 2. Dan Friedkin (Roma) €11.4 billion 3. Saputo family (Bologna) €6.4 billion 4. Commisso family (Fiorentina) €5.6 billion 5. Renzo Rosso (Vicenza) €4.5 billion 6. J x.com
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