Renzo Rosso il fondatore di Diesel | Ho iniziato facendo jeans in casa L’Italia è un Paese figo ma la politica deve fare di più

A Bologna, nella cornice della Bologna Business School, si è svolto un evento con la presenza di Renzo Rosso, presidente e fondatore di OTB Group, che controlla marchi come Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf e Jil Sander. L’imprenditore ha condiviso la sua esperienza, ricordando di aver iniziato producendo jeans in casa. Ha anche commentato il ruolo della politica in Italia, affermando che deve fare di più.