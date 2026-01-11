Palermo la polveriera Zen | sequestrati una pistola e una piantagione di marijuana De Lucia | La politica deve fare di più

Nel quartiere Zen di Palermo, i carabinieri hanno sequestrato una pistola e una piantagione di marijuana durante controlli mirati. L’intervento, condotto da varie unità specializzate, mira a contrastare la recrudescenza di episodi di violenza e criminalità. De Lucia ha sottolineato l’importanza di un impegno più incisivo da parte della politica per migliorare la sicurezza e la qualità di vita nella zona.

I carabinieri della compagnia San Lorenzo, con il nucleo operativo, i militari del radiomobile, del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e del 9° nucleo elicotteri hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Zen del capoluogo siciliano alla ricerca di armi e droga, dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità che si sono verificati negli ultimi mesi. Grazie al fiuto dei cani antidroga, sono stati trovati una pistola con matricola abrasa, oltre 50 grammi di marijuana e 126 piante in un appartamento trasformato in serra.

