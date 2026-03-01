Referendum sulla giustizia le ragioni del No

Il procuratore della Repubblica di Viterbo, Mario Palazzi, ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma della giustizia che sarà sottoposta a referendum. La sua posizione evidenzia il suo timore circa le possibili conseguenze di questa modifica normativa. La consultazione popolare si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo l’elettorato su questa importante questione.

Empoli, 1 marzo 2026 – Non nasconde la propria preoccupazione per la riforma sottoposta a referendum, il procuratore della Repubblica di Viterbo, Mario Palazzi. La posizione contraria nasce da una lettura che va oltre l’aspetto tecnico della separazione delle carriere. «La separazione delle carriere è uno specchietto per le allodole, non è la vera posta in gioco. Se fosse solo questo il tema, potrei essere un semplice contraddittore. Invece sono seriamente preoccupato come cittadino, non solo come magistrato». Il nodo centrale a detta di Palazzi riguarda l’equilibrio tra i poteri dello Stato e l’autonomia della magistratura. «Siamo di fronte al più grande attacco all’indipendenza degli organismi di controllo, che sono il fondamento delle democrazie liberali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

