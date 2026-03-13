Referendum sulla Giustizia | Avellino sceglie il ring

Ad Avellino oggi pomeriggio si sono riuniti due gruppi opposti all’interno dello stesso luogo, con un obiettivo comune: esprimere il proprio voto sul referendum riguardante la riforma della giustizia. Da un lato, i sostenitori di modificare le norme esistenti, dall’altro, chi intende mantenerle inalterate. La giornata ha visto queste due fazioni confrontarsi e partecipare alla stessa procedura elettorale.

Dibattito pubblico fra sostenitori e oppositori della riforma: posizioni inconciliabili ma dialogo necessario sul futuro della magistratura Ad Avellino, oggi pomeriggio, sono entrati dalla stessa porta e si sono seduti allo stesso tavolo. Da una parte chi vuole riscrivere le regole della magistratura, dall'altra chi quelle regole le difende. In mezzo, lo Spazio Arena di Via Santissima Trinità, un microfono e il giornalista Franco Genzale a tenere le fila. Il convegno si chiamava Le ragioni del Sì e del No. Il titolo diceva già tutto. Ad aprire i lavori è stato Francesco Pisano, presidente del Comitato Giovani Garantisti per il Sì di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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