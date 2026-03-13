Il gruppo Realco si trova in una fase difficile, con 140 negozi a rischio chiusura e una scadenza importante prevista per il 13 aprile. La situazione interessa oltre mille lavoratori impiegati nella distribuzione e nella logistica, che potrebbero essere coinvolti da eventuali decisioni di chiusura o ristrutturazione. La crisi mette in discussione la continuità delle attività del gruppo nel territorio.

La situazione del gruppo Realco si presenta oggi come un crocevia critico per l’economia locale, dove l’assenza di acquirenti minaccia la sopravvivenza di oltre mille addetti alla distribuzione e alla logistica. Mentre il termine del 13 aprile segna la scadenza fatale per la presentazione del piano di concordato, nessuna proposta vincolante è ancora arrivata sul tavolo dei commissari nominati dal tribunale di Bologna. Questa impasse non riguarda solo i numeri freddi del bilancio, ma tocca nel vivo la rete commerciale che copre 140 punti vendita sparsi nell’intera regione Emilia-Romagna. La tensione sale perché, oltre ai 352 lavoratori già in cassa integrazione, pendono nel vuoto le sorti di altri dipendenti diretti e indiretti legati ai trasporti e alle catene logistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Realco in crisi: 140 negozi a rischio, scadenza 13 aprile

