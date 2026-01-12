Martedì 13 gennaio 2026 alle 21:00 si disputerà la partita tra Real Sociedad e Osasuna, valida per gli ottavi di finale di Copa del Rey. In questa occasione, le due squadre di Primera Division si sfideranno ad Anoeta, offrendo un match importante nel contesto della competizione nazionale. In questo articolo troverete formazioni, quote e pronostici per seguire al meglio l’incontro.

Negli ottavi di finale di Copa del Rey potremo assistere a un’interessante sfida tra squadre di Primera Division martedì notte: la Real Sociedad attende l’Osasuna, in quello che si sta tramutando in una partita classica nella coppa nazionale. Questa è, infatti, la terza edizione consecutiva che vede le due squadre incrociare i loro cammini: i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Osasuna (martedì 13 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Navarri cercano gloria ad Anoeta

Leggi anche: Real Sociedad-Siviglia (venerdì 24 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte ad Anoeta?

Leggi anche: Real Sociedad-Siviglia (venerdì 24 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Anticipo con gol ad Anoeta?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Copa del Rey, niente da fare per l'Osasuna: 2-0 della Real Sociedad, vola in seminale - Decisiva l'eliminazione dell'Osasuna, battuto grazie a una genialità di Barrenetxea e a due errori molto gravi di Sergio Herrera, nel secondo ... tuttomercatoweb.com

Osasuna travolto dalla Real Sociedad. Lisci: "Niente scuse: è colpa mia. Dobbiamo cambiare" - L’Osasuna è stato sconfitto nettamente dalla Real Sociedad a Zubieta, in un’amichevole in cui i padroni di casa hanno dominato soprattutto nella ripresa. tuttomercatoweb.com

Ritorno in grande stile per la Liga F. Tra Atletico Madrid e Real Sociedad finisce 5-5 al termine di una partita folle disputata, segnata da errori difensivi macroscopici e giocate di alto livello tecnico. Guarda gli highlights - facebook.com facebook

Il #Dortmund rischia con l'Eintracht, poi trova il pari al 96°. La Real Sociedad stende il Getafe x.com