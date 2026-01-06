Ousmane Dembélé ha sfoggiato a Dubai un orologio dal valore di oltre 400.000 euro

Ousmane Dembélé ha suscitato interesse a Dubai mostrandosi con un orologio dal valore superiore a 400.000 euro. L’attaccante francese ha iniziato la stagione 2025/2026 con il PSG, segnando il suo primo gol il 4 gennaio nel derby dell’Île-de-France contro il Paris FC, contribuendo alla vittoria dei parigini per 2-1.

Ousmane Dembélé ha inaugurato il 2026 nel migliore dei modi con il PSG: il 4 gennaio ha segnato il suo primo gol della stagione 20252026, un sinistro deviato che ha regalato ai parigini la vittoria nel derby dell’Île?de?France contro il Paris FC (2?1). Un segnale incoraggiante, forse l’inizio di un’altra stagione scintillante per il numero 10 del PSG, reduce da un 2025 straordinario. In quei mesi, da gennaio a luglio, Ousmane Dembélé ha letteralmente dominato: ha vinto tutto ciò che poteva, a livello collettivo e individuale, tranne la Coppa del Mondo per club, sfuggita in finale il 15 luglio contro il Chelsea (3?0). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

