Ranma ½ l’anime folle di Rumiko Takahashi

Ranma ½ è un anime creato da Rumiko Takahashi, noto per il suo stile unico e le situazioni comiche che coinvolgono personaggi con abilità sovrumane. La serie, trasmessa negli anni Ottanta e Novanta, si distingue per la combinazione di umorismo e azione, attirando un vasto pubblico. La produzione ha avuto un impatto duraturo sulla cultura pop giapponese e sull’industria degli anime.

di Alessandro Spagnuolo Quando si parla dei grandi autori che hanno segnato la storia del manga* moderno, il nome di Rumiko Takahashi (?????, Takahashi Rumiko) emerge con naturalezza tra i più influenti. Fin da giovane Takahashi dimostrò un forte interesse per il disegno e per la narrazione, ma il vero salto di qualità arrivò quando entrò in contatto con Kazuo Koike (????, Koike Kazuo, scomparso 17 aprile 2019), uno degli sceneggiatori più importanti del fumetto giapponese. Nel 1977 Koike fondò la scuola di manga Gekiga Sonjuku (???? ), un laboratorio creativo nato per insegnare ai giovani autori le basi della sceneggiatura e della costruzione narrativa.