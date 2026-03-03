Mao debutta ad aprile il nuovo anime soprannaturale della creatrice di Inuyasha e Ranma 1 2
È un momento particolarmente fertile per i fan di Rumiko Takahashi: dopo i ritorni di alcune delle sue opere più celebri, anche Mao si prepara finalmente a fare il salto sul piccolo schermo La nuova serie Mao, firmata da Rumiko Takahashi, debutta in Giappone il 4 aprile 2026 con trailer e cast ufficiale. Due cour consecutivi, produzione Sunrise e un ritorno al soprannaturale che guarda al Novecento giapponese. Dopo mesi di attesa e indiscrezioni, Mao ha finalmente una data di debutto ufficiale: l'anime tratto dall'omonimo manga di Rumiko Takahashi andrà in onda in Giappone a partire dal 4 aprile 2026, entrando di diritto nel palinsesto primaverile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Annagaia Marchioro debutta in Sicilia con lo spettacolo di Teresa Mannino, in programma ad aprileAnnagaia Marchioro torna sul palco della Sicilia con uno spettacolo che mescola ironia, vulnerabilità e una dose di speranza irriducibile.
D Anime, nasce il nuovo canale dedicato agli anime!Siamo lieti di annunciare la nascita di D Anime, il primo canale Prime Video interamente dedicato alle serie anime, firmato Dynit e disponibile a...