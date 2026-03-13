Raffadali i Socialisti pronti a proporre un proprio candidato sindaco

I Socialisti autonomi di Raffadali annunciano l’intenzione di proporre un proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. La decisione arriva nel corso del dibattito politico in vista delle elezioni, con l’obiettivo di presentare un nome da sottoporre agli alleati del centrosinistra. La discussione riguarda la scelta del candidato e la composizione delle future liste elettorali.

Randisi chiede al Partito democratico di convocare un incontro della coalizione di centrosinistra: "Basta rinvii, i tempi delle decisioni sono arrivati" Randisi invita quindi gli alleati a chiarire rapidamente il quadro politico locale. "Con molta chiarezza e con analoga fermezza rendiamo noto ai nostri possibili alleati, sia vecchi che nuovi, che il tempo delle meline e delle scelte da assumere su altri tavoli, che non siano quelli locali, è finito. Pertanto siamo pronti a mettere in campo un nostro candidato sul quale eventualmente far convergere tutti coloro che ad oggi si dichiarano alternativi alle forze politiche dell’ex coalizione uscente". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

