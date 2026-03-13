Un paese brianzolo molto particolare è diventato protagonista di un podcast che racconta storie di vecchiaia e malattia. Nel programma si descrivono le esperienze di persone che affrontano le sfide della terza età, mettendo in evidenza i loro talenti e le emozioni. Si parla di un modo di “vivere” diverso rispetto ai canoni tradizionali, mantenendo al centro la persona e le sue fragilità.

Raccontare una vecchiaia diversa, una malattia affrontata in modo diverso dove al centro c’è e resta la persona con le sue fragilità, ma ancora prima coi sui talenti, le sue emozioni e quel modo di “vivere” diverso rispetto ai canoni. Perché qui, in questo borgo speciale, la malattia e l’avanzare del tempo vengono vissuti in modo unico. Stiamo parlando del Paese Ritrovato, il villaggio a misura di persona malata di Alzheimer unico in Italia. Un gioiello, gestito dalla cooperativa La Meridiana, che richiama studiosi da tutto il mondo e che adesso è diventato anche un podcast. Un podcast intitolato “Tutto il tempo che rimane” realizzato da GE HealthCare Italia e Chora Media per riscoprire la vecchiaia tra storie di cura e comunità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

C'è un pitbull che gira da solo in paese: adesso i residenti hanno pauraDa settimane una femmina di Pitbull marrone e bianca vaga affamata e impaurita per le strade di Rezzato.

Aggiornamenti e notizie su Quel paese

Argomenti discussi: Quel paese brianzolo molto speciale che adesso è diventato un podcast; La scelta di Vitalba . Addio alla cattedra per la divisa scomoda.

Quel paese brianzolo molto speciale che adesso è diventato un podcastRaccontare una vecchiaia diversa, una malattia affrontata in modo diverso dove al centro c’è e resta la persona con le sue fragilità, ma ancora prima coi sui talenti, le sue emozioni e quel modo di v ... monzatoday.it