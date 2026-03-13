Quattordicenne uccisa dall’ex l’avvocato | Anche la crudeltà contestata dal pm

Una quattordicenne è stata uccisa dall’ex, e l’avvocato della famiglia afferma che il Pubblico Ministero ha contestato anche l’aggravante della crudeltà, contrariamente a quanto si era diffuso dopo la chiusura delle indagini. Secondo l’avvocato, un’analisi approfondita degli atti dimostra che questa aggravante è stata effettivamente contestata nel procedimento. La vicenda si svolge in un contesto di procedimento penale ancora in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti “Contrariamente a quanto trapelato dopo la chiusura della indagini, lo studio analitico degli atti, messi a mia disposizione solo dopo la fissazione dell’udienza preliminare rivela chiaramente che il Pubblico Ministero ha invece contestato l’aggravante della crudeltà”. È quanto dichiara in una nota l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola, in provincia di Napoli, tra il 27 e il 28 maggio 2025. L’avvocato Pisani pone l’accento sulla specifica formulazione del capo di imputazione il quale, sostiene, descrive un’azione che va ben oltre il dolo d’impeto o i futili motivi: “ Il passaggio chiave del capo di imputazione recita testualmente – sottolinea ‘. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Quattordicenne uccisa dall’ex, l’avvocato: “Anche la crudeltà contestata dal pm” Articoli correlati Martina uccisa dall'ex a colpi di pietra. Ma per la Procura non c'è stata crudeltàChiuse le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a sassate a 14 annni dall'ex fidanzato per un abbraccio mancato. Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex: cade aggravante della crudeltàEsclusa l'aggravante della crudeltà per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex Alessio Tucci ad Afragola; la Procura ha... Contenuti utili per approfondire Quattordicenne uccisa Temi più discussi: 14enne uccisa dall'ex: associazione, violenza tra minori allarmante; Ore 14 2025/26 - Messina, Daniela Zinnanti uccisa dall'ex evaso dai domiciliari - 11/03/2026 - Video; Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni, l'ex fidanzato esce dal carcere; A trovare il corpo della donna è stata la figlia che ha avuto un malore. 14enne uccisa dall'ex: associazione, violenza tra minori allarmanteè l'ennesima dimostrazione di come la violenza esercitata a danno dei minori abbia raggiunto livelli allarmanti e come la necessità della prevenzione basilare debba passare attraverso tutte le agenzie ... ansa.it Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex: cade aggravante della crudeltàEsclusa l’aggravante della crudeltà per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex Alessio Tucci ad Afragola; la Procura ha chiuso le indagini. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it Sarà eseguita domani (14 marzo 2026) l'autopsia su Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno Santino Bonfiglio, che ha confessato, a Messina - facebook.com facebook #martina carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex: Alessio Tucci in aula, via al processo x.com