Quando pagano l' Assegno unico a marzo 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

L'Inps ha annunciato le date di pagamento dell'Assegno unico universale per marzo 2026. Il sostegno alle famiglie con figli a carico verrà accreditato mensilmente, seguendo il calendario stabilito e in base al valore dell'ISEE. Le date specifiche di pagamento sono state pubblicate e saranno rispettate durante tutto il mese. Questa informazione riguarda tutti i beneficiari dell'assegno, senza variazioni rispetto agli anni precedenti.

Quando pagano l'Assegno unico a marzo 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti marzo 2026 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di marzo 2026 Nel mese di gennaio 2026, il pagamento dell’assegno unico per i beneficiari già in carico sarà effettuato nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 19 e il 20 marzo. In caso di variazioni nei dati o di nuova domanda, invece, l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

