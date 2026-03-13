La relazione tra medici e pazienti influisce significativamente sulla percezione delle cure offerte. Non basta infatti la competenza tecnica degli operatori sanitari e l’efficacia dei trattamenti per garantire un buon livello di assistenza. La comunicazione, l’attenzione e l’empatia sono elementi che incidono sulla qualità complessiva dell’assistenza sanitaria. In molti casi, sono questi aspetti a fare la differenza tra una cura semplice e un’esperienza positiva per il paziente.

La qualità delle cure non si misura solo sulla base della professionalità degli operatori sanitari e dell’efficacia dei trattamenti. C’è un aspetto troppo spesso sottovalutato: la capacità di comunicare in modo efficace ed empatico e di stabilire una relazione proficua col paziente. Il progetto Perla e l’impatto sulle cure. Il progetto Perla, promosso dall’associazione ‘Cura per la persona’, è la prima certificazione che valuta la qualità della relazione e della comunicazione nei reparti e nei servizi sanitari, affidandosi all’esperienza diretta dei pazienti. Sono 34 i centri che hanno ottenuto il bollino di qualità per aver riservato nella pratica clinica praticare attenzione alla relazione di cura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Qualità delle cure, la relazione col paziente fa davvero la differenza

