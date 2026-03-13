Il 13 marzo 2026 a Roma è stato pubblicato un elenco delle zone Fao di pesca consigliate per un consumo più sicuro e sostenibile. Nel documento sono inclusi codici specifici e una mappa che indicano le aree di provenienza del pesce. I numeri stampati sulle confezioni del pesce rappresentano le zone di pesca e sono fondamentali per scegliere prodotti più responsabili.

Roma, 13 marzo 2026 – Quei numerini sulle confezioni del pesce non sono un’inutile formalità: raccontano storie di mare, di pesca e di futuro sostenibile; e ig norarli può costare caro all’ambiente. e al piatto. Le zone Fao di pesca sono finite alla cronaca, finalmente, anche grazie alla viralità dei social. Eppure, al momento dell’acquisto, pochi guardano davvero il codice sull’etichetta. Quei codici non sono lì per decoro: indicano dove il pesce è stato pescato e quanto quella zona sia davvero sicura o sostenibile. In un mondo in cui gli stock ittici sono sotto pressione, prestare attenzione alle etichette è la chiave per conoscere cosa mettiamo nel piatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quali sono le zone Fao di pesca consigliate per mangiare sano: elenco, codici e mappa

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