Pronostico Napoli-Parma | dopo due giornate rifà capolino questo segno

Il match tra Napoli e Parma, recupero della sedicesima giornata di Serie A, si svolgerà mercoledì alle 18:30. In questa analisi troverai statistiche, notizie sulle squadre, probabili formazioni, pronostico e informazioni su diretta tv e streaming. Dopo due giornate, si torna a parlare di questo confronto, importante per entrambe le squadre nella corsa alla classifica.

Napoli-Parma è un recupero della sedicesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Domenica scorsa, trascinato da un ispiratissimo McTominay (doppietta per il centrocampista scozzese), il Napoli ha scongiurato una possibile fuga in avanti dell'Inter, strappando un buon punto nello scontro diretto di San Siro (2-2). La sfida del "Meazza" non ha lesinato spettacolo: gli azzurri, nonostante le pesanti assenze, hanno riacciuffato due volte la squadra di Chivu nel corso di un match equilibrato e giocato ad alta intensità tra due squadre che con ogni probabilità lotteranno fino alla fine per lo scudetto, come avvenne lo scorso anno.

