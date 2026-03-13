Pronostico Sampdoria-Venezia | il terremoto dà il via libera

La partita tra Sampdoria e Venezia si gioca nella trentesima giornata di Serie B. Attilio Lombardo è stato chiamato a guidare temporaneamente la Sampdoria dopo l’esonero del duo Gregucci-Foti. La gara sarà trasmessa in diretta in tv e streaming, con le formazioni ufficiali ancora da definire. Il match rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Sampdoria-Venezia è una partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Sarà Attilio Lombardo a guidare la Sampdoria almeno fino alla sosta di fine marzo dopo l’esonero del duo Gregucci-Foti. La situazione in Liguria è complicata, molto complicata. Non si riesce in nessun modo a tirarsi fuori da una classifica brutta e di certo che non aiuta a fare le scelte che servono per il futuro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Insomma, è tutto uno stato d’animo diverso rispetto a quello che si vive a Venezia: primi in classifica gli uomini di Giovanni Stroppa, con cinque punti di vantaggio rispetto al terzo posto occupato dal Frosinone. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sampdoria-Venezia: il terremoto dà il via libera Articoli correlati Leggi anche: Pronostico Monza-Virtus Entella e Sampdoria-Bari: due match da 1 Sampdoria crolla a Mantova, Venezia supera il Pescara: la lotta per non retrocedere si fa roventeLa 26ª giornata della Serie B mette in evidenza una Sampdoria in difficoltà e una corsa chiamata a definire gerarchie e destinazioni, tra sorprese,... Tutti gli aggiornamenti su Pronostico Sampdoria Venezia il... Temi più discussi: quote Frosinone Sampdoria: il pronostico sui doriani; Serie B - 29ª giornata. Analisi e pronostici: equilibrio in alto, lotta salvezza accesissima; Serie B, 29ª giornata: il pronostico di Frosinone-Sampdoria; Pronostico Frosinone-Sampdoria: analisi, quote e consigli. Pronostico Sampdoria vs Venezia – 14 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Sampdoria e Venezia, in programma il 14 Marzo 2026 alle 19:30 presso lo storico Stadio Luigi Ferraris, mette di fronte due squadre in ... news-sports.it Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di LombardoEnnesimo ribaltone in panchina per la Sampdoria, via Gregucci e Foti, al loro posto è stato scelto Attilio Lombardo, già nello staff, ora chiamato a traghettare i blucerchiati verso una difficile salv ... genovatoday.it Il pronostico BLUCERCHIATO Scrivi nei commenti il tuo pronostico di Frosinone-Sampdoria con i nomi degli eventuali marcatori Blucerchiati. In palio 2 biglietti di Gradinata Nord per la prossima partita interna contro il Venezia, offerti dal nostro opini - facebook.com facebook