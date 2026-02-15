Napoli-Roma big match al Maradona | orari formazioni e diretta tv
Il match tra Napoli e Roma, in programma oggi al Maradona, si svolge a causa di una rivalità storica tra le due squadre. Lo stadio partenopeo si riempie di tifosi desiderosi di vedere una sfida che potrebbe cambiare le sorti della classifica. La partita si disputa alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV, attirando l'attenzione di molti appassionati.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Big match della 25ª giornata di Serie A. Oggi, 15 febbraio, lo stadio Stadio Diego Armando Maradona ospita uno dei confronti più attesi della stagione: Napoli-Roma, gara valida per la 25ª giornata di campionato. In palio non ci sono soltanto tre punti, ma un pezzo importante di qualificazione alla prossima Champions League. Il SSC Napoli, campione d’Italia in carica, arriva dalla vittoria rocambolesca di Marassi contro il Genoa e cerca il terzo successo consecutivo in campionato. Gli azzurri vogliono lasciarsi alle spalle l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como e continuare a inseguire la capolista Inter, che nell’ultimo turno ha superato anche la Juventus. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Napoli-Roma, big match al Maradona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Napoli e Roma si affrontano questa sera al Maradona per una sfida decisiva della 25ª giornata di Serie A.
Napoli-Parma, probabili formazioni e orari tv. Rrahmani: "Match preparato al meglio"
Il Napoli si prepara a affrontare il Parma, dopo il pareggio con l’Inter che ha mantenuto il vantaggio di quattro punti in classifica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Napoli-Roma: dati, precedenti e numeri del big match di serie A; Roma-Napoli Women il big match, la Juventus ospita la Lazio aspettando la Champions. Tramezzani debutta a Como; Ufficiale l’arbitro di Napoli-Roma: designato Colombo per il big match del Maradona; Napoli - Roma: dati, precedenti e numeri del big match di serie A.
Gasp, sfida al Napoli e al tabù big match: Serve un salto di qualitàIl problema che non ti aspetti, a poche ore dal big match contro il Napoli: Dybala a rischio per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio. Stesso discorso per Soulé, ancora alle prese con la pubal ... marione.net
Pronostico Napoli-Roma, fortino Maradona e tabù big match: tensione alle stelleNapoli-Roma è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
#Napoli- #Roma: le probabili formazioni di Conte e Gasperini x.com
#Napoli in campo alle 20:45 contro la #Roma. La probabile formazione di Antonio Conte. McTominay non convocato. facebook