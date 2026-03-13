Probabili formazioni Inter Atalanta | Bastoni da valutare In attacco con Pio…

L’Inter si prepara a sfidare l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby, con Bastoni che viene valutato per la sua disponibilità. In attacco, la squadra potrebbe schierare Pio come punta. La partita rappresenta un momento importante per l’Inter, che punta a riprendere la corsa in campionato. La formazione ufficiale sarà decisa poco prima del calcio d’inizio.

Probabili formazioni Inter Atalanta. L’Inter torna in campo dopo la sconfitta nel derby con l’obiettivo di riprendere subito la corsa verso lo scudetto. A San Siro arriva l’Atalanta, reduce dal pesante 6-1 subito in Champions League contro il Bayern Monaco, un risultato che ha lasciato il segno nell’ambiente bergamasco. La sfida mette di fronte due squadre che cercano una risposta immediata. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono rilanciarsi nella lotta al titolo, mentre la formazione guidata da Palladino è ancora pienamente coinvolta nella corsa al quarto posto che vale l’accesso diretto alla prossima Champions League. Inter, Chivu fa i conti con diverse assenze. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Bodo-Inter, Chivu in attacco con Esposito, Lautaro. Gioca Bastoni: probabili formazioni e orari tvMilano, 17 febbraio 2026 – Il primo passo verso il tabellone a eliminazione diretta della Champions League arriva in quel di Bodo in Norvegia.

Leggi anche: Inter Atalanta probabili formazioni: torna Dumfries e in attacco…

Tutto quello che riguarda Inter Atalanta

Temi più discussi: Inter-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca; Inter, verso l’Atalanta: l’undici nella testa di Chivu, torna Thuram e a destra…; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AInter-Atalanta, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 14 marzo alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su D ... tuttosport.com

Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie AIl pomeriggio di San Siro propone un incrocio, Inter-Atalanta, tra due squadre ferite nell'orgoglio e motivate a riscattare i recenti passi falsi. La squadra di Chivu, prima in classifica ... ilmessaggero.it

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta #SkySport #InterAtalanta #SerieA x.com

Verso Inter-Atalanta: rientri, assenze, DUBBI Chivu e MERCATO - INTER NEWS - facebook.com facebook