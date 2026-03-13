Gli italiani residenti all’estero non avranno più diritto a sconti fiscali sulla prima casa posseduta in Italia. La normativa è stata modificata, eliminando le agevolazioni precedentemente previste per questa categoria di residenti. La decisione riguarda esclusivamente le detrazioni fiscali e le agevolazioni legate all’acquisto di immobili nel nostro paese. La nuova regolamentazione entra in vigore immediatamente.

Gli italiani che vivono all’estero non potranno beneficiare di particolari agevolazioni fiscali sulle abitazioni possedute in Italia. La precisazione è giunta dalla sottosegretario del ministero dell’Economia Lucia Albano, in risposta a un’interrogazione parlamentare a prima firma di Toni Ricciardi (Pd) in Commissione Finanze alla Camera. Il principio è presto detto: le case di proprietà dei non residenti non possono essere considerate “prima abitazione” dal punto di vista fiscale, e pertanto non godono delle esenzioni previste per chi registra regolare residenza nel nostro Paese. Col risultato l’immobile in questione resta soggetto alle normali imposte sulla proprietà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prima casa, niente sconto fiscale per gli italiani residenti all'estero: cosa cambia

