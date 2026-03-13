Presidio sui binari | bloccato un treno della morte carico di materiale bellico

Ieri sera alla stazione di Pisa Centrale un gruppo di manifestanti ha occupato i binari per bloccare un treno carico di materiale bellico. Il presidio è stato organizzato dal Movimento No Base e ha coinvolto anche sigle politiche e sindacali come Diritti in comune, Rifondazione comunista e Usb. L’azione ha causato l’interruzione temporanea del traffico ferroviario nella zona.

Il Movimento No Base, insieme ad altre sigle contro la guerra, hanno effettuato il sit-in sul binario 3 per fermare il convoglio diretto al nord Binari occupati nella serata di ieri, 12 marzo, alla stazione di Pisa centrale. Il Movimento No Base, insieme ad altre sigle politiche e sindacali come Diritti in comune, Rifondazione comunista e Usb, hanno infatti effettuato un presidio per bloccare un treno, che trasportava materiale bellico e mezzi militari, diretto verso il nord Italia.“Siamo per la pace, per noi la pace si può ottenere con la lotta” hanno sottolineato gli attivisti del Movimento No Base durante il presidio sul binario 3 della stazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

