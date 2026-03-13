Powell salvato | il giudice smaschera la caccia politica

Il giudice federale James Boasberg ha emesso una sentenza che blocca definitivamente le procedure penali contro Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. La decisione mette fine alle accuse legali che erano state avviate nei suoi confronti. La sentenza è stata emessa dopo aver esaminato le richieste di sospensione dei procedimenti legali in corso. La vicenda riguarda le accuse rivolte a Powell in ambito giudiziario.

Una sentenza del giudice federale James Boasberg ha bloccato definitivamente le procedure penali contro Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. La decisione, presa il 13 marzo 2026 alle ore 22:20, stabilisce che non esistono prove di reati commessi da Powell, ma solo la sua opposizione alle richieste del Presidente degli Stati Uniti. L’azione giudiziaria è stata definita come uno strumento di pressione politica piuttosto che un processo legittimo. Il magistrato ha evidenziato come l’obiettivo principale delle citazioni fosse quello di costringere il capo della banca centrale a dimettersi o a cedere sul fronte dei tassi d’interesse.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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