Vannacci cosa significa davvero il nuovo simbolo | finalmente si è scoperto

Vannacci diventa simbolo di un nuovo partito. È stato depositato ufficialmente lo statuto di 56 articoli, che rivela il nome del partito: FNV. Con questa mossa, il generale ora punta a creare una sua formazione politica, lasciando da parte le parole e passando ai numeri. La notizia circola in modo rapido e i primi dettagli fanno capire che Vannacci si prepara a fare sul serio.

È FNV l’acronimo del nuovo partito fondato da Roberto Vannacci, come risulta dallo statuto di 56 articoli depositato ufficialmente. La formazione politica si chiama “Futuro Nazionale con Roberto Vannacci” ed è stata registrata il 7 febbraio davanti al notaio Marzio Villari di Seravezza, in provincia di Lucca, come risulta dai documenti visionati dall’Adnkronos. I soci fondatori si sono presentati nello studio notarile alle 9.20 del mattino: oltre a Vannacci, erano presenti Massimiliano Simoni, consigliere regionale in Toscana ed ex leghista, e i deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, fuoriusciti dalla Lega la settimana precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

