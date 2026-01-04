Sono trascorsi undici anni dalla scomparsa di Pino Daniele, ma la sua musica continua a vivere nel cuore di Napoli. La città, tra ricordi e emozioni, resta legata indissolubilmente al suo talento, che ancora oggi risuona nelle strade e nelle melodie che hanno fatto parte della sua storia. Un ricordo che, come il mare, si rinnova e si apre a nuove emozioni, mantenendo vivo il suo spirito.

Sono passati undici anni. Un tempo che sembra un soffio se guardi il mare, un’eternità se conti i battiti del cuore di questa città. Era il 4 gennaio 2015 quando quella chitarra ha smesso di suonare, lasciando un silenzio che abbiamo riempito solo cantando. E in questi undici anni, Pino, sapessi cosa ha combinato il tuo Napoli. È stato un viaggio lungo, una “mascalzonata” latina, un continuo saliscendi emotivo che sembrava scritto proprio su uno dei tuoi accordi in minore, sospesi tra malinconia e Alleria. Appena te ne sei andato, abbiamo iniziato a giocare un calcio che sembrava musica. C’era un direttore d’orchestra in tuta che ci ha fatto credere che la bellezza potesse bastare a vincere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Pino Daniele, undici anni senza te. Ma in questo Napoli ci sei Again…

Leggi anche: James Senese è morto a 80 anni, sassofonista, fondò Napoli Centrale e suonò con Pino Daniele

Leggi anche: “Pelu, tre anni senza di te: ci manchi, ma resti un riferimento per tutti”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Undici anni fa l’addio al grande Pino Daniele, l’anima del blues italiano; Un omaggio a Mango e a Pino Daniele; Pino Daniele, il ricordo di un artista senza eguali; Napoli, domani al Gambrinus il ricordo di Pino Daniele con il dolce Pinuccio - - Quotidiano.

VIDEO NM - 11 anni senza Pino Daniele sempre vivo nei cuori dei napoletani, il nostro ricordo - Ad 11 anni dalla scomparsa del celebre cantautore Pino Daniele, sempre vivo nei cuori dei napoletani, “Napoli Magazine” lo ricorda con questo medley di successi in un bellissimo video realizzato da An ... napolimagazine.com