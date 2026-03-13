Una petroliera russa si trova attualmente alla deriva nel Mediterraneo, suscitando preoccupazioni per un possibile disastro ambientale. Il governo sta monitorando la situazione e ha convocato un vertice a Palazzo Chigi, presieduto dal presidente. L'incidente è avvenuto dopo l'esplosione avvenuta il 3 marzo a bordo della nave LNG Arctic Metagaz, che trasportava gasolio e gas liquefatto.

In un clima già teso a livello nazionale e internazionale, si fa spazio anche la minaccia incombente di un disastro ambientale di enormi proporzioni. Lo scorso 3 marzo, laLNG Arctic Metagaz,una petroliera russa che trasportava900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto da 60mila tonnellate, è andata in fiamme del Mediterraneo centrale,davanti alle coste maltesi. Da alcuni giorni si trova alla deriva senza equipaggio, fatto evacuare dopo l’esplosione, e non risponde ai comandi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto a Palazzo Chigi un vertice sul caso e, in una nota pubblicata al termine sul sito del governo... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo e rischio disastro ambientale, Governo: “Monitoriamo”

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