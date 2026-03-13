Petroliera russa alla deriva Meloni convoca un vertice a Palazzo Chigi | Si trova in acque maltesi l’Italia pronta a fornire il suo aiuto

Una petroliera russa, la «Arctic Metagaz», è attualmente alla deriva in acque maltesi con a bordo 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Di fronte a questa situazione, il presidente del Consiglio ha convocato un vertice straordinario a Palazzo Chigi. L’Italia si è detta pronta a offrire il proprio aiuto per gestire la crisi.

Vertice straordinario a Palazzo Chigi sulle petroliera russa «Arctic Metagaz», attualmente alla deriva e con a bordo 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Intorno all’ora di pranzo, fa sapere una nota della presidenza del Consiglio, la premier Giorgia Meloni ha presieduto un incontro per fare il punto della situazione: «Premesso che l’imbarcazione si trova attualmente all’interno della zona SAR maltese, e che le autorità di Malta hanno stabilito una distanza di sicurezza minima di 5 miglia nautiche, il Governo italiano ha assicurato al Governo de La Valletta la condivisione del monitoraggio avviato fin dal primo momento». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Petroliera russa alla deriva a Linosa, vertice a Palazzo ChigiSi è da poco concluso a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, un vertice sulla petroliera russa “Arctic Metagaz” che si trova alla deriva al... Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana da Lampedusa. Terminato il vertice a Palazzo ChigiSi starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas... Contenuti utili per approfondire Palazzo Chigi Temi più discussi: Lampedusa, petroliera russa con gasolio e gas liquido alla deriva: rischio disastro ambientale; P.Chigi, condividiamo con Malta il monitoraggio della petroliera russa; Allarme bomba (poi rientrato) a largo Chigi: trolley abbandonato davanti alla fermata del bus; Aggredito da due cani mentre fa jogging: ferito, per salvarsi si arrampica su un albero. Petroliera russa alla deriva, vertice a Palazzo Chigi: «Condividiamo con Malta il monitoraggio»La Arctic Metagaz trasporta 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Attualmente naviga nella zona Sar maltese ... ilsole24ore.com Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo, Palazzo Chigi: 'Monitoriamo assieme a Malta'Seguita da mezzi navali della Marina, si è allontanata da Linosa. Disponibili ad attività di supporto, attendiamo le decisioni de La Valletta (ANSA) ... ansa.it Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo, Palazzo Chigi: 'Monitoriamo assieme a Malta' #ANSA - facebook.com facebook Palazzo Chigi e i ministeri dimezzano i giorni di smart working. L'allarme del sindacato della PA: «Retrofront sbagliato, il lavoro agile serve» x.com