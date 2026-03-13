Pendolari brianzoli restano a terra | per due settimane il Besanino si ferma ancora

Il servizio del Besanino sarà sospeso per due settimane, lasciando a piedi i pendolari brianzoli che ogni giorno viaggiano tra Lecco e Milano Porta Garibaldi. La fermata del treno sarà inattiva per quindici giorni, causando disagi a chi si affida a questa linea per il proprio spostamento quotidiano. La sospensione si prolunga, senza indicazioni di riapertura immediata.

Disagi in vista per chi si utilizza quella tratta. Ma i veri problemi arriveranno a settembre quando il Besanino si fermerà per un anno Il Besanino si ferma per due settimane. Quindici giorni di difficoltà per i pendolari brianzoli che utilizzano il treno che da Lecco porta a Milano Porta Garibaldi. Dal 17 marzo al 3 aprile verrà interrotto il collegamento Monza-Milano. Si tratta di una sospensione temporanea della tratta (con capolinea alla stazione di Monza) per lavori di manutenzione nello scalo ferroviario milanese di Porta Garibaldi. Così che per due settimane i treni partiranno da Lecco e si fermeranno a Monza. Alla stazione del capoluogo brianzolo sarà poi possibile cambiare e utilizzare la linea Linea S11. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati La Pedemontana ferma il Besanino. Allo studio il piano per i pendolariLa linea ferroviaria del Besanino, la S7 Molteno-Monza, si prepara alla lunga interruzione di settembre con un nuovo significativo tavolo...