Pasini | Let Expo conferma importanza logistica per Verona
Un rappresentante di Verona ha dichiarato che LetExpo è un evento di grande rilevanza per la città, sottolineando come contribuisca a riflettere il momento attuale di Verona. L'evento si svolge recentemente e viene descritto come un momento importante per la logistica locale. La persona ha espresso l'importanza di questa manifestazione per la crescita e lo sviluppo della zona.
Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “LetExpo è un evento eccezionale che io considero fondamentale per la nostra città di Verona, proprio perché Verona vive un presente importante. La logistica è sempre stata essenziale per la città e in questi anni sta vivendo dei cambiamenti notevoli”. Queste le parole di Flavio Massimo Pasini, Presidente della Provincia di Verona, presente all'inaugurazione di LetExpo, la manifestazione fieristica punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da Alis - Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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