Pasini | Let Expo conferma importanza logistica per Verona

Un rappresentante di Verona ha dichiarato che LetExpo è un evento di grande rilevanza per la città, sottolineando come contribuisca a riflettere il momento attuale di Verona. L'evento si svolge recentemente e viene descritto come un momento importante per la logistica locale. La persona ha espresso l'importanza di questa manifestazione per la crescita e lo sviluppo della zona.

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “LetExpo è un evento eccezionale che io considero fondamentale per la nostra città di Verona, proprio perché Verona vive un presente importante. La logistica è sempre stata essenziale per la città e in questi anni sta vivendo dei cambiamenti notevoli”. Queste le parole di Flavio Massimo Pasini, Presidente della Provincia di Verona, presente all'inaugurazione di LetExpo, la manifestazione fieristica punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da Alis - Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pasini: "Let Expo conferma importanza logistica per Verona" Articoli correlati Logistica, confermato in Fiera l'appuntamento con l'ExpoLa logistica italiana si ritroverà anche quest'anno alla Fiera di Padova dal 14 al 16 ottobre 2026 a Green Logistics Expo, il punto di riferimento... Pipeline & Gas Expo 2026, Rosati (Saipem): "Lng riveste ruolo di importanza crescente"“All’interno di Pipeline & Gas Expo Saipem ha un ruolo centrale” perché porta “un'esperienza lunga più di 60 anni nelle infrastrutture energetiche,...