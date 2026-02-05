Pipeline & Gas Expo 2026 Rosati Saipem | Lng riveste ruolo di importanza crescente

La Pipeline & Gas Expo 2026 ha aperto i battenti questa mattina a Milano, attirando molti professionisti del settore energetico. Rosati di Saipem ha sottolineato quanto il settore del gas naturale liquefatto (LNG) stia assumendo un ruolo sempre più strategico per l’Italia e l’Europa. La società, presente con un ruolo di primo piano, ha ricordato di aver accumulato oltre sessant’anni di esperienza nelle infrastrutture energetiche, facendo leva sulla sua storia da pionieri. La manifestazione si conferma un momento importante per fare il punto sulle innovazioni e le

"All'interno di Pipeline & Gas Expo Saipem ha un ruolo centrale" perché porta "un'esperienza lunga più di 60 anni nelle infrastrutture energetiche, di cui siamo pionieri. Abbiamo posato più di 130.000 chilometri di pipeline tra terra e mare e questo è quindi il posto giusto per raccontare una parte della nostra storia. Tutta la rete delle grandi dorsali italiane è stata progettata o realizzata anche da Saipem, ma siamo attivi anche in tantissimi altri Paesi nel mondo. Ultimamente a valle delle varie crisi geopolitiche che si sono inseguite negli anni, un ruolo sempre più importante lo ha svolto l'Lng, il gas naturale liquefatto, che assicura forniture energetiche mettendo in connessione posti remoti".

