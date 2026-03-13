Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 | 13 marzo giornata totale tra gigante banked slalom e sprint pursuit

Venerdì 13 marzo alle Paralimpiadi di Milano-Cortina si svolge una giornata intensa che coinvolge diverse discipline. Sono in programma gare di gigante, banked slalom e sprint pursuit, con l’assegnazione di 13 titoli in totale. La giornata si presenta come una delle più complete del torneo, con un calendario che unisce competizioni di discipline diverse in un’unica giornata.

Venerdì 13 marzo alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina è una di quelle giornate che non concedono pause: si assegnano 13 titoli e il programma mette insieme tre mondi diversi. Il piatto forte è lo sci alpino con il gigante maschile, ma occhi puntai anche sullo snowboard e sul biathlon, dove l’Italia ha diversi atleti in grado di farsi notare. Si parte alle 9:00 con la prima manche del gigante maschile VI, con Giacomo Bertagnolli protagonista. A seguire scendono gli standing (con Luca Palla, Federico Pelizzari e Davide Bendotti) e poi i sititng con Renè De Silvestro, prima delle seconde manche che iniziano dalle 13:00 in poi, sempre in sequenza tra categorie. 🔗 Leggi su Sportface.it

