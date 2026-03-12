Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 | 12 marzo tra gigante curling e sledge hockey

Il 12 marzo alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 si disputano le gare di gigante femminile nello sci alpino e le competizioni di curling e sledge hockey. In questa giornata vengono assegnati tre titoli e l’Italia partecipa con atlete come Chiara Mazzel e Martina Vozza nella categoria VI. La giornata promette molte emozioni e momenti decisivi in diverse discipline.

Ma non finisce qui: gli azzurri sono attesi anche nel round robin del curling a squadre miste e nella sfida di sledge hockey valida per la semifinale contro il Giappone. Il programma "medaglie" si apre alle 9:00 con la prima manche del gigante femminile VI, dove scendono Mazzel e Vozza. A seguire, senza pause sostanziali, si disputano anche le prime manche del gigante standing e sitting.

