PALINSESTI 22-28 MARZO 2026 | SU RAI1 L’ITALIA SI GIOCA L’ACCESSO AI MONDIALI

Dal 22 al 28 marzo 2026 i palinsesti delle principali reti televisive italiane prevedono diverse programmazioni. Su Rai1 sarà trasmesso il torneo di calcio che vede l’Italia impegnata nella qualificazione ai Mondiali. Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema proporranno invece una varietà di programmi e film, con alcune novità e repliche già note. La settimana include anche eventi sportivi e serie televisive in prima visione.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 22 al 28 marzo 2026. Rai1 D: Imma Tataranni 5 (34) 1ªTv L: Guerrieri: La Regola dell'Equilibrio (34) 1ªTv M: Le Libere Donne (33) 1ªTv M: Morgane: Detective Geniale 5 (24) 1ªTv G: Italia-Irlanda del Nord V: The Voice Generations (44) S: Canzonissima (26) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo (1616) L: Scherzi a Parte (44) M: Grande Fratello Vip (310) M: Vanina: Un Vicequestore a Catania 2 (44) 1ªTv G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Grande Fratello Vip (410) S: Amici di Maria De Filippi (29) Il 2303, ore 14:50-17:00 – Tg1 Referendum Dal 2203 14:00 – Beautiful 1ªTv 15:15 – La Forza...