Il ragazzo ebreo messo in salvo nel bordello Amore materno e compassione nell’Ucraina del ’42
In un angolo nascosto di un bordello ucraino del 1942, un ragazzo ebreo di appena dodici anni trova rifugio tra le braccia di una prostituta. Hugo, nascosto dentro un armadio, si rende conto di quanto possa essere dura la vita degli adulti, soprattutto in tempi di guerra e persecuzione. La scena rivela un momento di umanità e compassione in un periodo difficile, lontano dai riflettori ufficiali.
Da un armadio buio nella stanza della prostituta Mariana il dodicenne Hugo scopre il mondo degli adulti. Ucraina, 1942: ebreo affidato dalla madre a un’amica al lavoro in un bordello per sottrarlo alla deportazione, Hugo esplora anche il tempo dell’attesa claustrofobica e delle occasioni che questa sopravvivenza offre, a rischio costante della vita, tra clienti nazisti e confessioni femminili. Soprattutto scopre Mariana. Dal romanzo di Appelfeld, la clandestina protezione di un ragazzino diventa una relazione d’amore materno, filiale, sensuale, toccando la scoperta del sesso, la violenza, la guerra, lo sterminio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
