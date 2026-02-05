Un uomo di 37 anni si è lanciato sui binari dalla galleria della stazione di Varenna. È successo questa mattina davanti a decine di pendolari, che hanno assistito alla scena incredula. Ora l’uomo si trova in gravi condizioni, mentre i soccorsi sono sul posto. La polizia sta indagando sul motivo di questo gesto improvviso.

Varenna (Lecco), 5 febbraio 2026 – Si è lanciato sui binari dal tetto della galleria. Lo ha fatto sotto gli occhi di decine e decine di pendolari che affollavano la stazione di Varenna, Perledo e Esino Lario. Fortunatamente in quel momento non stava transitando alcun convoglio e la circolazione è stata sospesa prima che venisse travolto da qualche treno. Il salto. A saltare sulla massicciata della linea Lecco – Sondrio, la linea ferroviaria delle Olimpiadi invernali in Valtellina, è stato questa mattina un bergamasco di 37enne di Medolago: si è arrampicato sul terrapieno del tunnel, poi, proprio dall'imbocco della galleria, è saltato di sotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si butta sui binari della ferrovia delle Olimpiadi dal tetto della galleria: grave 37enne

Approfondimenti su Varenna Olimpiadi

A Milano, un uomo si è tolto la vita suicidariamente nella stazione Repubblica della metro M3, causando la chiusura della linea tra Sondrio e Porta Romana.

Questa mattina un camion ha preso fuoco nella galleria della Statale 36, lungo la strada che porta a Milano e Cortina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Varenna Olimpiadi

Argomenti discussi: Montpellier, Nardi batte Basilashvili e negli ottavi sfiderà Cobolli. Vavassori si butta via con Blanchet; Una scena da incubo, vedere quel ragazzo investito da un treno è stato terribile; Treno regionale bloccato a Roccella Jonica: auto intrappolata sui binari causa disagi alla circolazione; Si butta sotto la metro il figlio dell'attore Oreste Lionello: Davide era in terapia in una clinica romana.

Scende sui binari della metro e si mette a ballare per fare un video da influencerSulla linea verde della metropolitana di Milano due ragazzi hanno compiuto una bravata molto pericolosa: uno dei due è sceso sui binari e si è messo a ballare, mentre il suo amico lo filmava ... 105.net

L'Italia butta meno cibo, ma è ancora troppo. Olimpiadi: obiettivo spreco zero - IL RAPPORTO facebook