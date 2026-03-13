Note monumentali alla Chiesa del Voto il Festival Organistico entra nel vivo con l' organo Wanderer

Il Festival Organistico si avvia verso il suo momento clou con l'esibizione dell'organo Wanderer alla Chiesa del Voto, attirando un pubblico appassionato. Il fine settimana coincide con la Domenica Lætare, una giornata particolarmente importante nel calendario liturgico, che segna una pausa di gioia nel periodo di Quaresima. La manifestazione prosegue con eventi dedicati alla musica sacra e all'organo storico.

Prosegue il Festival Organistico con un fine settimana particolarmente significativo, che coincide con la Domenica Lætare, momento centrale del cammino quaresimale tradizionalmente segnato da una pausa di gioia e di luce nel tempo penitenziale. La rassegna offre due appuntamenti di grande interesse musicale, entrambi a ingresso libero presso la Chiesa del Voto, dove fino alla fine di marzo è ospitato lo straordinario organo Wanderer, il più grande organo a canne trasportabile del mondo. Proprio questo strumento monumentale, raramente ascoltabile in Italia e presente solo per un periodo limitato, è il protagonista sonoro dell’intero festival. Il primo concerto si terrà sabato 14 e vedrà protagonista all’organo Daniele Bononcini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Terzo fine settimana del Festival Organistico, "crux Ave" alla Chiesa del VotoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Prosegue...

Leggi anche: Entra nel vivo il restauro del Guercino conservato nella chiesa di Santa Maria in Laterano

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Note monumentali alla Chiesa del Voto...

Festival Organistico alla Chiesa del Voto: due concerti sull’organo Wanderer con Bononcini e ToschiChe Cultura: Modenese, classe 1973, Daniele Bononcini si è diplomato in Organo e composizione organistica, Pianoforte e Musica corale e direzione di coro ... lapressa.it

Musica sacra alla Chiesa del Voto. Organo, cori e spiritualitàOggi alle 17 i talenti della masterclass di Oreni. E domani il maestro Negri. nel capolavoro di Haydn. msn.com