A Nola, la Zes ha dato una spinta decisa all’asse tra Cis e Interporto. Le aziende ora investono di più, puntando su un modello di business più rapido e efficace. Il vero vantaggio non sono solo gli incentivi fiscali, ma soprattutto il tempo che si risparmia. La Zes sta cambiando il modo di fare affari in zona, attirando nuovi investimenti e creando opportunità concrete.

È il fattore “tempo”, più che quello economico e fiscale, a fare la differenza nella spinta che lo strumento Zes ha impartito e continua a impartire agli investimenti nel Mezzogiorno, dove sta dimostrando con i fatti di essere un efficace e concreto sostegno allo sviluppo. L’esempio delle ricadute positive sull’economia e sulla crescita è condensato nell’esperienza del Nola Business Park, del distretto logistico commerciale costituito da Cis ed Interporto dove in pochi mesi si sono concentrati investimenti per decine di milioni di euro, con nuovi insediamenti dedicati alla light industrial e alla logistica evoluta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Con la Zes vola l?asse Cis-Interporto: a Nola il nuovo modello di business

Approfondimenti su Zes Interporto

Il polo industriale di Nola, con Vulcano Buono, Cis e Interporto Campano, si conferma protagonista dell’economia regionale nel 2025, registrando numeri record di crescita e sviluppo.

Il triangolo d'oro di Napoli, composto da Vulcano Buono, Cis e Interporto, si distingue per risultati straordinari.

Ultime notizie su Zes Interporto

